【時報記者張漢綺台北報導】晶睿(3454)前11月合併營業收入為84.69億元，年減4.2%，晶睿通訊總經理廖禎祺表示，由於疫情期間客戶為避免斷貨超下的訂單，使庫存偏高，需花更多時間化解，展望明年，預計市場需求在庫存調整後有望恢復。

受到整體市場波動，客戶仍在調整庫存，以及因應需求變動的船期影響當月入帳金額，晶睿通訊11月合併營業收入為5.13億元，月減21.57%，年減21.6%，為110年11月以來單月新低，累計前11月合併營業收入為84.69億元，年減4.2%。

廖禎祺表示，過去安防產業不易受景氣波動影響，但隨著利率上升、通脹影響投資支出、國際間戰費支出對政府預算的影響，導致整體市場需求減緩。

美國擴大貿易制裁範圍，晶片禁令升級，晶睿的代工及品牌兩大事業持續把握商機，陸續推出符合美國國防授權法的全系列新產品，透過市場開發，爭取外溢效應，提高獲得更多一線客戶機會。為提供客戶高品質及安全穩定的服務內容，通過ISO 27001國際標準認證，透過落實風險管控流程機制，降低營運風險。

根據市調報告預測2030年，實體安防產業市值上看3000億美元，而智能建築的市值更將超過5000億美元，面對市場機會，晶睿通訊將透過台達集團力量把產品及服務導入樓宇自動化解決方案，強化競爭力，並加速人工智慧在安防產業的應用，透過引導客戶升級智慧安防解決方案及雲端監控服務，提升其滿意度及黏著度。

晶睿通訊亦持續導入智能製造，現階段已有兩條自動化產線，2024年預計再增加兩條，估占台灣總產值逾一半以上，且效益隨時間擴大；此外，由於越南當地的人力素質及供應鏈皆符合需求，目前已於越南新增產能，並陸續導入機種，明年預估將佔整體產值的四分之一，未來將結合台達(2308)集團資源，長遠規劃其他海外生產據點，發揮綜效。

展望明年，晶睿通訊表示，疫情期間，客戶為避免斷貨超下的訂單，使庫存偏高，需花更多時間化解，預計市場需求在庫存調整後，明年需求有望恢復。