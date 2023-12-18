【時報-台北電】國邑*(6875)開發中新藥L608獲美國FDA審查通知授予孤兒藥資格認定。
國邑*表示，新藥L608開發用於治療系統性硬化症相關雷諾現象和指端潰瘍，獲得美國FDA認定「孤兒藥」的資格，未來將可獲得美國主管機關給予更多的行政協助、加速審查以及新藥上市後7年的市場獨佔權利等優惠措施，有助於加快在美國上市的速度。（編輯：張嘉倚）
【時報-台北電】國邑*(6875)開發中新藥L608獲美國FDA審查通知授予孤兒藥資格認定。
國邑*表示，新藥L608開發用於治療系統性硬化症相關雷諾現象和指端潰瘍，獲得美國FDA認定「孤兒藥」的資格，未來將可獲得美國主管機關給予更多的行政協助、加速審查以及新藥上市後7年的市場獨佔權利等優惠措施，有助於加快在美國上市的速度。（編輯：張嘉倚）
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