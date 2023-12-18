受惠AI，台股今年有望挑戰2009年3,596點「年度第二大漲點紀錄」；英特爾12月中推出Core Ultra處理器Meteor Lake，台積電、中砂將受惠；紅海不平靜，全球前5大航運巨擘有4家暫停該區營運，明年恐運價大漲；多項利空衝擊境外金融中心，三大境外金融中心全年獲利將連3年衰退；台灣生物醫藥製造公司（TBMC）5月籌組後朝4大面向發展，盼複製台積電模式。以下為今(18)日財經懶人包：

▲2023封關倒數 台股漲點拚亞軍

台股2023年封關倒數十個交易日，台股受惠AI狂潮發動，加權指數全年迄今大漲3,536點，已經超越2021年漲點，離挑戰2009年的3,596點「年度第二大漲點紀錄」僅一步之遙，法人指出，隨內資買超不離不棄、外資回頭歸隊，又有總統大選嘉惠政策概念股，台股封關亮麗可期。

▲PC產業拐點到 英特爾催動AI PC 台積電大補

英特爾12月中推出新世代Core Ultra處理器Meteor Lake，即日起全球各大品牌商陸續推出新品搶市，終端反應熱絡且通路反饋有加單機會，更被市場視為PC產業拐點。台積電為英特爾該晶片組中的Graphics Tile（繪圖晶片塊）及SoC Tile（系統晶片塊）代工廠商，中砂也搶下英特爾特規鑽石碟，相較傳統價差達2倍以上，預計終端回溫，可望因此受惠。

▲紅海不平靜 海運供應鏈拉警報

外電17日引述美國官員表示，美國國防部正在考慮打擊葉門青年運動組織，以回應近期紅海船隻頻傳遭襲事件。目前全球前五大航運巨擘已有四家暫停此區營運，全球海運供應鏈拉緊報，傳明年起運價將大幅上漲。

▲三金融境外中心 前10月沒賺頭

氣候變遷、全球巨災及美升息利空衝擊境外金融中心。金管會統計前十月銀行、證券、保險三大境外中心稅前獲利14.4億美元、年減約23％。尤其證券國際業務分公司（OSU）持續虧損，估三大境外金融中心全年獲利將連三年衰退，至少是近六年新低。

▲國家級CDMO 四面向複製台積電

台灣生物醫藥製造公司（TBMC）5月籌組後，各界翹首企盼。這家公司用台積電模式向國內外號召宣傳，主因從股權結構、人員組成、商業模式、政府角色等四大方向，幾都複製台積電模式，連英文名字叫TBMC，和台積電TSMC也很近似。