【時報-台北電】個股重大訊息：
1.時碩（4566）：受惠大陸、美國汽車零件需求殷切，抵銷半導體及自行車業客戶去化庫存的影響，第四季營收回溫，本業獲利可期。且獲國外客戶採購自行車變速器零組件訂單，加上航太及汽車零件訂單成長，明年營收力拚增長。
2.聯發科（2454）：受惠智慧機重新拉貨動能、旗艦級晶片表現強勁，加上在2025年Google的張量處理器（TPU）專案爭奪有所進展，還有可能打入iPad的WiFi 6晶片，多項利多助攻，升評「優於大盤」，並將推測合理股價升至1,110元。
3.詮欣（6205）：啟動第四階段轉型，最後一哩路隨著成功引進Phi Capital（卓毅資本）作為私募對象已宣告底定，打鐵趁熱跟進召開董事會，拍板明年度的營運計畫。
4.保瑞（6472）：將於19日轉上市，挾著2023年將大賺逾三股本的實力，法人看好將掀起高獲利股上市風潮。董事長盛保熙表示，受惠擴產和進軍美國市場的銷售效益，2024年營運「很樂觀！」
5.慧友（5484）：新任總經理高誌鴻表示，2024年要從谷底成長，推動力來自智慧製造、智慧交通、貨卡的智慧座艙解決方案。要在既有的視覺產品及影像基礎上，發展軟硬體整合的解決方案，未來新產品線都會導入AI人工智慧技術。（編輯：邱致馨）
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