【時報-台北電】今日焦點新聞：

國內頭條：

1.紅海不平靜，海運供應鏈拉警報。(工商時報)

2.三金融境外中心，前10月沒賺頭。(工商時報)

3.打造生技神山，TBMC募資逾百億。(工商時報)

4.鋼市價量揚，春燕真的到。(工商時報)

5.PC產業拐點到，英特爾催動AI PC，台積電大補。(工商時報)

6.農產品銷日總值，創2009年以來新低。(中國時報)

7.AI PC拉貨潮催動晶片規格升級，義隆、茂達、致新等受惠。(經濟日報)

8.台股新一波資金行情有影，市場看好選前挑戰萬八。(經濟日報)

9.Intel AI PC來了，台四大NB品牌響應，ODM：AI吸引消費者買單機會大。(電子時報)

10.HBM銷中不受美國禁令，看得到卻買不到。(電子時報)

大陸頭條：

1.非銀行支付機構監督管理條例公佈。(證券時報網)

2.知名機構旗下基金也受罰，今年2425家私募被註銷創歷史新高。(證券時報網)

3.「一線」新政全面落地，京滬深樓市結構性回暖。(證券時報網)

4.倫敦量化巨頭醞釀投資中國，外資機構參與度不斷加深。(證券時報網)

5.碳酸鋰期價坐上「過山車」，行業上市公司動作頻頻。(經濟參考報)

國際頭條：

1.菲律賓欲在南海啟動新能源勘探計畫。(路透社)

2.法國外交部：以色列攻擊加薩拉法，法領事館1職員身亡。(路透社)

3.巴勒斯坦：以色列攻擊約旦河西岸圖卡門釀5死。(路透社)

4.拜登、習近平接連到訪，為何人人都想拉攏越南？(華爾街日報)

5.中國11月工業增長強勁，但消費和投資遜於預期。(華爾街日報)

6.中國房地產股走高，受上海、北京放寬購房政策推動。(華爾街日報)

(編輯：李慧蘭)

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