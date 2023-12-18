【時報-盤前掃瞄】國外消息：
1.摩通：人行明年啟動降息降準。摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌17日表示，預計美國聯準會利率政策轉彎前後，中國人民銀行將於2024年降息10個基本點，並降存準率3次，每次各1碼（25個基本點），支持規模估達人民幣（下同）1兆元。
2.「華頓奇才」席格爾預測：明年美股、房價雙漲 經濟不衰退。素有「華頓奇才」稱號的賓州大學華頓商學院知名經濟學榮譽教授席格爾（Jeremy Siegel）預期明年聯準會降息5、6次，激勵美股創新高並推動美國房價上漲。他也表示近日各方數據令他預期明年美國經濟不會衰退。
3.「新聞周刊」調查 近半美國人 擔心還不起卡債。高通膨、高利率導致美國人信用卡債務激增，近日調查更發現美國越來越多人持有多張信用卡，且有近半數美國人擔心無法償還卡債。
4.44%雇主：AI取代人力 明年將裁員。美國近期調查顯示AI提升效率而導致企業不斷裁減工作職務數量。求職顧問平台ResumeBuilder調查750位正使用AI的商界領袖發現，37％受訪者表示2023年已開始以AI取代工人，44％表示因AI效率而將在2024年裁員。
5.馬斯克批 環保運動做過頭。電動車龍頭特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）16日表示，他認同減少碳排放以保護地球的重要性，但從中期來看，石油與天然氣不該被妖魔化。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：