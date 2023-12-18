【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.摩通：人行明年啟動降息降準。摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌17日表示，預計美國聯準會利率政策轉彎前後，中國人民銀行將於2024年降息10個基本點，並降存準率3次，每次各1碼（25個基本點），支持規模估達人民幣（下同）1兆元。

2.「華頓奇才」席格爾預測：明年美股、房價雙漲 經濟不衰退。素有「華頓奇才」稱號的賓州大學華頓商學院知名經濟學榮譽教授席格爾（Jeremy Siegel）預期明年聯準會降息5、6次，激勵美股創新高並推動美國房價上漲。他也表示近日各方數據令他預期明年美國經濟不會衰退。

3.「新聞周刊」調查 近半美國人 擔心還不起卡債。高通膨、高利率導致美國人信用卡債務激增，近日調查更發現美國越來越多人持有多張信用卡，且有近半數美國人擔心無法償還卡債。

4.44%雇主：AI取代人力 明年將裁員。美國近期調查顯示AI提升效率而導致企業不斷裁減工作職務數量。求職顧問平台ResumeBuilder調查750位正使用AI的商界領袖發現，37％受訪者表示2023年已開始以AI取代工人，44％表示因AI效率而將在2024年裁員。

5.馬斯克批 環保運動做過頭。電動車龍頭特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）16日表示，他認同減少碳排放以保護地球的重要性，但從中期來看，石油與天然氣不該被妖魔化。