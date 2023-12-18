【時報-台北電】基本面：

1.前一交易日新台幣以31.268元兌一美元收市，升值6.2分，成交值為16.13億美元。

2.集中市場15日融資減為2414.88億元，融券增為324303張。

3.集中市場15日自營商賣超48.43億元，投信賣超11.64億元，外資買超211.70億元。

4.2023年全球半導體景氣雖小幅衰退，但多數國際大廠並未放下建廠腳步，推升廠務工程族群今年營運成績，其中漢唐（2404）、帆宣（6196）、亞翔（6139）、朋億（6613）及信紘科（6667），五大廠務工程廠今年獲利可望創歷史新高，以明年產業回升情況及各廠在手訂單情況，2024年營運動能可望更加強勁。

5.時碩（4566）受惠大陸、美國汽車零件需求殷切，抵銷半導體及自行車業客戶去化庫存的影響，第四季營收回溫，本業獲利可期。且時碩獲國外客戶採購自行車變速器零組件訂單，加上航太及汽車零件訂單成長，明年營收力拚增長。

6.連接器廠詮欣（6205）啟動第四階段轉型，最後一哩路隨著成功引進Phi Capital（卓毅資本）作為私募對象已宣告底定，詮欣也打鐵趁熱跟進召開董事會，拍板明年度的營運計畫。

7.安控廠商慧友（5484）新任總經理高誌鴻表示，2024年要從谷底成長，推動力來自智慧製造、智慧交通、貨卡的智慧座艙解決方案。慧友要在既有的視覺產品及影像基礎上，發展軟硬體整合的解決方案，未來新產品線都會導入AI人工智慧技術。

8.光學膜廠華宏新技（8240）舉行法說會，總經理葉清彬表示，雖然電視、IT產品需求下滑，但是公司積極布局車載和高階商業顯示器應用，並且提供塗布、貼合、裁切、分條等多元服務，提升附加價值。此外，也開始跨足循環經濟材料、電池負極材料，已有出貨實績，未來成長可期。

9.生技股王保瑞（6472）將於19日轉上市，挾著2023年將大賺逾三股本的實力，法人看好將掀起高獲利股上市風潮。保瑞董事長盛保熙表示，受惠擴產和進軍美國市場的銷售效益，2024年營運「很樂觀！」

10.自行車產業受到終端庫存調整影響，無論是成車廠雙雄巨大（9921）、美利達（9914），或是零件大廠的桂盟（5306），今年前11月營收均年減兩位數。不過市場預期，第四季會是產業鏈的谷底，庫存去化已進入最後階段，加上零件大廠透露入門款產品銷售成績不俗，最快明年第二季就會出現庫存回補的需求，產業鏈正在蓄積奮起的能量，靜待明年春暖花開的回補需求到來！

11.因應新單需求，八貫（1342）明年上半年擴廠就位發揮。八貫表示，德興一路二期擴廠12月完工許可申請，三樓層可使用面積3,150坪；第三台淋膜機明年1月中旬機組貨櫃進廠，因明年3月中旬前產能處於高檔，預計清明假期裝機及試機，全能生產約新增60萬碼產能，預估每月增加約1億元產值動能。

12.健和興（3003）15日公布11月自結損益，經結算11月營收3.34億元，雖較去年同期的4.01億元走弱，但稅前盈餘1,709萬元，卻大幅超前去年同期的91萬元，呈年增1,778％，以實收資本額15.57億元計，換算單月每股稅前盈餘為0.11元。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)