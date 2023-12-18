【時報-台北電】國內消息：
1.台股2023年封關倒數十個交易日，台股受惠AI狂潮發動，加權指數全年迄今大漲3,536點，已經超越2021年漲點，離挑戰2009年的3,596點「年度第二大漲點紀錄」僅一步之遙，法人指出，隨內資買超不離不棄、外資回頭歸隊，又有總統大選嘉惠政策概念股，台股封關亮麗可期。
2.外電17日引述美國官員表示，美國國防部正在考慮打擊葉門青年運動組織，以回應近期紅海船隻頻傳遭襲事件。目前全球前五大航運巨擘已有四家暫停此區營運，全球海運供應鏈拉緊報，傳明年起運價將大幅上漲。
3.氣候變遷、全球巨災及美升息利空衝擊境外金融中心。金管會統計前十月銀行、證券、保險三大境外中心稅前獲利14.4億美元、年減約23％。尤其證券國際業務分公司（OSU）持續虧損，估三大境外金融中心全年獲利將連三年衰退，至少是近六年新低。
4.國發基金點火，將複製台積電模式打造「生技業」版護國神山，挑戰全球千億美元CDMO（委託開發暨製造服務）商機。今年5月成立的國家級台灣生物醫藥製造公司（TBMC），將進行A輪募資，目標至少45億元，以爭取國際生技公司委託代工製造，並鎖定核酸（例mRNA）、基因治療、細胞治療等三類藥物優先製造，股票公開發行最快後年啟動。
5.進入10月後鋼鐵景氣逐漸復甦，不僅鋼廠強力拉抬價格，訂單及出貨量也增加，例如中鋼10月、11月的出貨量皆超過預期目標，價格也逐漸向上提升，價量俱揚讓業者相信鋼市春燕真的來了。
6.PCB供應鏈力拚農曆年前完成募資，嘉聯益、同泰敲定現增價，除將獲大股東力挺之外，與上周五收盤價相較，價差已逾30％；昇貿CB轉換價訂在78.3元，比較上周五收盤價，該筆CB約當溢價12.17％發行，合計三大廠募資規模上看18.5億元。
7.COP28落幕，台灣首批國外碳權也將在22日上架交易，工商團體為此發聲表示，碳交易有三個不能，包括不能減明年開徵的碳費；不能抵歐盟「碳邊境調整機制（CBAM）」的碳關稅；不能抵國內減量效益，甚至國內的減量效益也不能拿到國際相抵。台灣恐因此成為「減碳孤兒」。
8.2023年以來台股ETF基金整體規模至11月底衝上1.317兆元的歷史新高，除了因為11檔新基金加入挹注，高股息ETF基金整年強力吸金更是關鍵，統計目前56檔台股ETF基金中，共17檔高股息ETF基金囊括整體近半規模，績效與配息表現雙贏，成為人氣與買氣最旺的ETF。
9.航空業即將迎出國旅運潮，卻遇上機師可能罷工的亂流？機師工會預告，18日將動員工會幹部、會員並聯合機場各工會，前往交通部召開記者會，並宣布長榮航空機師會員自22日起舉行罷工投票。
10.PC產業在歷經先前全球疫情下帶動的營運高峰後，近兩年整體市況及需求動能明顯降溫，宏碁集團在PC核心本業疲軟之際，近年推動的多元事業引擎效益浮現。其中，2020年才成立的宏碁遊戲，兩年內就成功孵化海外掛牌小虎，獲利年年創高、今年上半年並交出賺贏去年度的成績。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
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