【時報-台北電】技術面：

1.台股前一交易日收漲20.76點，為17693.33點。

2.台股前一交易日成交金額量增為4400.62億元，5日均量為3524.36億元，10日均量為3330.39億元。

3.5日均線17532.98點，10日均線17443.78點，20日均線17383.93點。

4.5日RSI為84.91，10日RSI為75.33。

5.9日K值為80.72，9日D值為73.54。

6.20日乖離率為1.67。

7.凱基投顧：周五台股開高後漲幅收斂，盤中、收盤續創新高，型態、均線、指標皆有利於多頭，12月初高點17516沒有失守前，多方格局延續，可望挑戰頭部型態萬八壓力。

8.群益投顧：指數開盤創高後震盪壓回，收盤持續守穩3日線，短多趨勢未變，暫以技術性調整視之，個股建議續依短線技術面因應。

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