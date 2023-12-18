詮欣近六季EPS

連接器廠詮欣（6205）啟動第四階段轉型，最後一哩路隨著成功引進Phi Capital（卓毅資本）作為私募對象已宣告底定，詮欣也打鐵趁熱跟進召開董事會，拍板明年度的營運計畫。

展望明年，詮欣表示，車用布局預訂明年第三季底至第四季初可望放量，2024年下半年營運可望見到增溫。

智慧駕駛與智慧移動成主流，連接器廠詮欣也即時啟動第四階段轉型，無縫接軌車用布局，除選定訊號傳輸產品作為日後開發的主軸外，也在日前宣布引進今年10月27日才剛與環旭電子合作、共同完成自泰科（TE Connectivity）手中收購德國車聯網解決方案商Hirschmann Car Communication的Phi Capital（卓毅資本），作為私募對象。

詮欣指出，引進Phi Capital，除了可藉由Phi Capital促成Hirschmann與詮欣在高速/高頻連接器領域的合作，也可以協助詮欣提升進入國際汽車產業的總體能力。至於雙方的合作模式為何？本周應會做進一步確認。

受客戶庫存調整速度落後預期影響，詮欣對今年第四季營運看法仍偏保守，所幸因10月和11月合計營收1.88億元，已達到第三季2.64億元的71.21％，詮欣預期，就本業表現言之，今年第四季還是會比第三季好，但因業外仍有匯兌因素干擾，尤其是匯兌對11及12月的影響力度加大，第四季獲利能否與營收同步，仍有待觀察，不過，毛利率部分，詮欣表示，因產品結構仍算穩定，毛利率維持得還算好。

詮欣今年營運暫蹲低，前11月累計合併營收12.51億元，對比去年同期17.3億元，年減27.69％；前三季每股稅後純益1.84元，對比去年同期下滑約38.67％。