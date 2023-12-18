市場分析：美國11月CPI年比3.1％維持下降趨勢，究其結構主因商品價格與油價貢獻降幅，而核心CPI持平4％，顯示住房通膨與服務通膨仍處歷史相對高檔，前者占CPI比重最高逾30％，後者則牽涉薪資就業，均乃聯準會重視之關鍵細項，即使聯準會於12月FOMC一改以往鷹派立場，釋出較溫和態度，激勵CME利率期貨顯示3月即開始降息，惟實際降息時點落於明年5月會是較為穩健之預期。

美國就業市場供需比（職位空缺數/待業人數）自年初1.97降至10月最新數據約1.34，已趨近聯準會目標值1.2，同時失業率約4％僅維持極緩升趨勢未失控，代表就業市場成功降溫且不致危害經濟發展，同時使薪資年比增速放緩，穩定服務通膨發展並避免薪資價格螺旋式上升，有利聯準會未來保持溫和轉鴿立場。

2023年全球通膨之所以能迅速回落，除了政策面緊縮居首功之外，亦主因承接前年高基期所致，而時至今日則開始重回承接下降後之較低基期，使得未來通膨降速將顯著放緩。

因此即使聯準會開始降息，其速度將是緩慢且漫長，預估完整降息週期將持續三年，直至2026年並達到目標基準利率2.5％，遠高於疫情前水準，且期間各年預估經濟成長率均不及2％，代表未來仍是相對高利率低成長時代，但考量處於降息循環，以小牛市震盪緩漲格局視之。

投資策略：台股11月回測萬六後，急速反彈至今已漲逾1,700點，從月K角度來看已出現量價背離情況，考量美股費城半導體指數創歷史新高價，對照目前台股位階有望激勵短線延續偏多走勢，惟鄰近年底歐美耶誕長假，就歷史經驗來看，該期間盤勢多陷於量縮震盪，再加上歲末期間法人獲利結帳動機浮現，盤勢發展空間將受限。

觀察基本面結構，預估明年2024年台股總獲利年增約20％，主因承接今年衰退之低基期所致，預估總獲利金額約新台幣3.56兆元，尚低於去年獲利3.99兆元，且雖迎接降息但市場利率仍遠高於去年。

然而台股指數位階卻已經相距當時高點不遠，換言之，在基本面僅緩步復甦且資金面轉佳初期，股市評價卻已經率先大幅反應，反向壓縮未來發展空間。

整體而言，長期趨勢屬小牛市緩偏多，惟需時間換取空間，短中期高乖離都將面臨回檔壓力，逢高適度調節持股並關注同樣迎接復甦但股價基期尚低族群，包括IC載板、二線塑化、紡織製鞋、生技醫療、被動元件、車用零組件等。