美銀證券喊出大立光3,008元推測合理股價後，迅速引爆外資圈升評熱度。海通國際證券電子研究主管蒲得宇提出競爭減緩、產品價格向上、Android陣營智慧機需求加溫、光學升級訊號明確四大利多，升評「優於大盤」，並將推測合理股價拉高到3,100元，寫下外資圈新高。
大立光是台股前股王，曾寫下前無古人、迄今尚無來者的6,075元天價，且位居股王寶座時間長達九年，創下台股紀錄。後因光學鏡頭產業升級趨勢停滯等因素干擾，股價反轉向下，因而丟失股王寶座，一度探低到1,525元。
蒲得宇所做調查顯示，大立光部分5P、6P鏡頭產品自10月已經開始漲價，因供應緊缺與製造商產能相對有紀律，至2024年第一季應還有一些調漲空間。放眼更長遠後市，當然不可能一直持續漲價，不過因推出新的CIS與規格升級，預期混合單位售價將會走高。
海通國際證券說明，先前因擔心蘋果iPhone 15需求狀況，對大立光觀點較為中性，儘管對iPhone銷售成績的疑慮並未完全消散，但對新調查發現，Android陣營智慧機的需求可望延續到2024年第一季，發揮拉抬效果。
外資財務模型顯示，大立光2023年每股稅後純益145.7元，即為獲利波段低點，2024年將回神，EPS上升至171.9元，2025年再上升到191元左右，獲利復甦力道可觀。
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