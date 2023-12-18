11月淨申購逾億元境內主動式基金

11月市場情緒一方面從拉回整理中逐步回溫，一方面期待聯準會2024年有望降息，成長動能將逐步回溫，在這幾個利多方向牽動下，國內投信所發行的各類主動式基金中，跨國固定收益型、台股與跨國多重資產基金，成為相對受市場資金青睞的類型。

根據投信投顧公會最新統計，2023年11月投信所發行各類主動式基金中，有五類型的基金淨申購逾億元，其中以跨國固定收益型淨申購金額最高、達89.3億元，其次是國內股票型基金的18.55億元、跨國多重資產型基金的16.28億元，及跨國投資組合平衡型基金的3.63億元。

就台股部分，安聯投信台股團隊表示，整體來看，大盤走勢趨向盤堅格局，除了原有的趨勢股持續受到市場關注外，產業基期較低的類股亦有機會成為盤面資金青睞的對象、可望有較好的表現。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，AI伺服器成長動能可望在2027年達到倍數成長，將成為半導體主要成長動能，台灣半導體供應鏈料將扮演台股領頭羊地位，建議可以逢低布局方式參與。

多重資產部分，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶認為，近期市場對美國景氣陷入衰退的擔憂減緩，通膨數據有望持續回落，升息循環近尾聲，企業獲利仍舊穩健，美國勞動市場、消費支出、財政支出等等數據可望持續支撐美國經濟。

柏瑞投信強調，美國科技類股再強彈，但在基本面穩健支撐下，目前評價遠稱不上泡沫。放眼科技產業投資題材豐富，可透過柏瑞科技多重資產策略結合科技股票、科技債券和科技REITs三大資產，有望全方位參與科技板塊的長線商機。