熟知台股節奏的投資人，通常會以至少三年的眼光制定投資策略，因台股平均以二至三年為一次循環，近三年就是最佳案例，前有疫情期間聯準會寬鬆政策的台股瘋牛行情，隔年為高通膨及聯準會急速升息造成的慘澹熊市。近一年聯準會升息放緩加AI趨勢助攻，台股行情再度轉多並吸引資金回流，也帶動台股基金規模成長34.11％至4,821.77億，並以前三大基金公司為主力。

台股基金規模前三巨頭市占率總計達4成以上，規模增幅冠軍為統一投信，近一年暴增71.04％至631.99億，超過全體投信台股基金增幅的兩倍。基金規模成長來自兩個方向，包括資金淨流入和績效優異帶動的淨值成長。以投資人首要關注的績效來說，居冠的仍是統一投信，旗下台股團隊近三年報酬率高達91.72％，創下加權指數報酬率四倍以上的奇蹟。

統一投信三檔台股基金表現出色，在投信發行的135檔台股基金中，近三年翻倍的僅有六檔，統一投信就擁半數，也是旗下績效逾100％檔數最多者，三檔分別為統一奔騰、近三年報酬率163.43％，居全市場冠軍，統一黑馬基金135.04％居亞軍，統一台灣動力基金也達106.82％。

去年長達一整年的股市空頭，拖累加權指數近二年仍為負報酬，但統一投信投研團隊透過精準選股操作，台股團隊近二年績效不僅率先回正，還讓投資人賺16.95％。近一年台股觸底反彈，統一投信抓住AI趨勢爆發的成長動能，更帶動台股團隊績效衝到51.63％，相較之下加權指數僅上漲20.28％。

統一投信9月成立的統一台灣高息優選基金，募集時就獲得逾百億資金，挹注台股基金規模高成長。統一投信表示，台股景氣已從低谷回升及聯準會緊縮貨幣政策將轉向，可望續航至2024年，歷史經驗顯示，半導體景氣大幅衰退後的景氣復甦，多會帶領台股出現兩年以上多頭，2023年上半年獲利年增率一度衰退3成，2024年將恢復成長，為台股帶來大利多。