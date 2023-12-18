櫃買中心為了配合政府產業政策並與國際接軌，使具特色之上櫃公司發揮群聚效應，於今（112）年3月，公告新增綠能環保、數位雲端、運動休閒及居家生活等四大產業掛牌類別；另衡酌產業狀況及產業類別之未來發展性，也將原電子商務併入數位雲端，並將原貿易百貨併入居家生活，原觀光事業變更為觀光餐旅。
櫃買指出，新增及更名之產業類別已自今年7月3日起實施，其中居家生活產業類別除包含以非特定專賣形式 銷售多種商品之行業外，亦含從事居家或商業室內設計與裝修工程、工具五金及居家生活用品製造之行業，目前符合該產業類別者計有18家上櫃及四家興櫃公司。
櫃買中心表示，有別於發行公司僅得有一項掛牌產業類別，若有經營業務橫跨多元領域者，發行公司亦可於產業價值鏈資訊平台揭示其於不同產業鏈位置，以真實呈現企業營運涉足之各產業面，同時可於該平台揭露公司之經營理念、產品介紹、經營實績、得獎紀錄及ESG資訊等。
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