今年以來，隨著全球新冠肺炎防疫措施逐漸鬆綁，國際間陸續解除觀光限制，民間蓄積已久的旅遊需求迅即爆發，加上我國政府持續推動觀光發展政策，如交通部觀光署「Tourism 2025—臺灣觀光邁向2025方案」，均推升旅遊消費動能，縱使面臨旅館房價上揚及缺工等挑戰，整體仍帶動我國旅宿業成長。

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在旅遊服務業中，共計五家上櫃及三家興櫃公司，如燦星旅、易飛網、山富、五福、旅天下等；另旅館服務業計有12家上櫃及兩家興櫃公司，如經營旅館住宿業務的富野、力麗店、亞都麗緻、老爺知、洛基、藝舍-KY、美麗信、桃禧，亦含經營主題遊樂園，並提供住宿服務的劍湖山及兼營渡假村的南仁湖。