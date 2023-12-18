車用MCU（微控制器）到庫情況順暢，車用出貨大增，點燃元山（6275）拚車用成長的信心，在各廠競相宣布退出中國之際，元山卻逆勢宣布將增加中國廠房資本支出，包括東莞、塔崗都將擴充產能因應，另台灣高雄仁武廠也規畫於2025年正式啟用投產，成為車用及高階散熱風扇與模組製造中心，拚車用成長企圖心旺盛。
元山科技11月合併營收3億元、年增9.23％，另累計前11月合併營收34.14億元的年增率為1.1％，較10月的年增率0.4％續擴大，元山指出，除了高階運算伺服器市場升溫，車用散熱市場規模持續擴大，也是營運漸入佳境的原因之一，元山指出，目前車用能見度高，長期合作的歐系車廠，訂單能見度已拉升至2025年，又在陸系電動車廠找到新藍海。
元山指出，中國境內的陸系品牌快速崛起，車種與數量都持續放大，根據市場調研機構Canalys估計，中國今年全年汽車出口量將達540萬輛，已一躍成為全球最大汽車出口國，其中又以新能源車為首要發展領域，現中國車用市場從原材料到電池，甚或製造資源與生產經驗都已墊定良好基礎，元山因持續與陸系電動車廠商共同開發新專案項目，彼此維持良好互動，應有機會搶得先機，得以在中國拓展新的車用事業版圖。
元山已拍板決定增加中國廠房資本支出，其中東莞、塔崗兩廠都已決定要擴充產能，此外，台灣高雄仁武廠亦規畫於2025正式啟用投產，規劃為營運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇與模組製造中心，啟用後台灣總產能可望上看120萬～150萬台，未來不排除在台灣及中國以外新增第三生產基地，推升營運規模快速成長。
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