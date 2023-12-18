光學膜廠華宏新技（8240）舉行法說會，總經理葉清彬表示，雖然電視、IT產品需求下滑，但是公司積極布局車載和高階商業顯示器應用，並且提供塗布、貼合、裁切、分條等多元服務，提升附加價值。此外，也開始跨足循環經濟材料、電池負極材料，已有出貨實績，未來成長可期。
華宏今年前三季合併營收約56.65億元、相比去年同期減少21.2％，毛利率略增至13.9％，營業利益約1.81億元、年減33.8％，稅後純益約1.66億元、相比去年減少26.5％，每股稅後純益約1.69元。
葉清彬表示，第四季開始進入傳統淡季，預期表現比第三季差一點、但不會差太多，公司利用淡季的時間開發新產品，推展高毛利率的產品。對於2024年展望正面看待，公司有許多新產品放量，可望提升獲利率表現。
展望2024年，葉清彬表示，公司積極耕耘車載顯示器、高階商業顯示器應用。此外，集團在馬來西亞檳城、印尼雅加達都有設廠，未來會持續東南亞據點的擴充。
華宏光電事業部在車載應用著墨多，今年車載產品占公司營收比重大約是15～20％。車載面板尺寸愈來愈大、形狀也愈來愈多變化，應用也愈來愈廣泛。現在主要車載產品包括防爆膜、增亮膜、反射片等，明年會有兩位數成長。另外也在推廣反射式增亮膜、無鎘的量子點膜，還有防窺膜、分光片（貼在玻璃上，車子不發動是透明的，發動就可以顯示資訊）等新應用。機能事業部也有產品應用在汽車上，BMC用於車燈，布局電動車應用產品，如EV車載電子電源骨架、3C變壓器、EV驅動電機轉子等。也在開發用於電動車玻璃天窗的調光膜，太陽太大的時候可以遮陽。
在ESG議題之下，華宏在循環經濟材料也有布局，代工做廢料回收，回收之後自己研磨成粉狀，作為填充劑。另外也替客戶回收廢料，客戶的報價可以便宜一點，做到雙贏。
電動車、電動巴士、無人機市場成長動能看好，華宏布局電池材料，已經和無人機大廠合作拿下軍方的專案，也和客戶洽談共同進軍東南亞市場，合作開發農業用噴灑機。
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