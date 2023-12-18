慧友今年財報

安控廠商慧友（5484）新任總經理高誌鴻表示，2024年要從谷底成長，推動力來自智慧製造、智慧交通、貨卡的智慧座艙解決方案。慧友要在既有的視覺產品及影像基礎上，發展軟硬體整合的解決方案，未來新產品線都會導入AI人工智慧技術。

高誌鴻表示，慧友目前的主力產品，包括傳統的安控產品、車載相關應用及邊緣運算。

安控相關產品目前占慧友營收比重約有4成，美國NDAA國防授權法案的商機延續下，還可持續享有一些紅利，長期而言，仍會遇到中國廠商去中化後陸續切入美國市場，中長期競爭仍在。

展望未來，慧友強調將逐步降低安控營收占比，希望長期目標降至2成。未來會以影像為核心，建構人工智慧及物聯網的解決方案，並延伸發展垂直應用領域，包括安防、交通、智慧製造及教育。

高誌鴻表示，2024年會有相當多的新應用及新方向，也會投注更多資源和技術，預期會是慧友走出谷底且成長的一年。未來新產品線都會與AI相關，目前看好的三大領域為智慧製造、智慧交通及貨卡的智慧座艙。

慧友大股東為IPC工業電腦大廠研揚，產品有機會上下游合作，目前已開始發酵，未來也期待有業務綜效。

展望2024年，既有的合作對象如某日系品牌商的商用貨卡，慧友已打進其前裝市場，此為期四年合作案，平均每年的營收貢獻接近1億元。另外，該公司車載系統在亞洲及美國亦有出貨。

而在既有的CCTV的客戶方面、智慧城市或智慧交通等領域，慧友也有邊緣運算的解決方案。

慧友目前以軟體研發及解決方案的定位已清楚，研揚其他子公司的相關研發團隊也陸續與慧友合作整合。