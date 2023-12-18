【時報-台北電】台股15日加權指數收17673.87點，漲20.76點或0.12%，總成交值4484.37億元。三大法人買超151.63億元，其中外資買超211.70億元，投信、自營商分別賣超11.64億元及賣超48.43億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、5檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為華邦電(2344)，買超4萬9194張，中鋼(2002)、聯電(2303)名列二、三名，分別買超3萬7630張及買超2萬8284張。第四及第五名為華新(1605)、中工(2515)，其他依序為長榮(2603)、台積電(2330)、南亞科(2408)、旺宏(2337)及大成鋼(2027)。

●三大法人15日買超前十名：

1.華邦電(2344)收28.55元，漲1.00元或3.63%，三大法人買超4萬9194張。

2.中鋼(2002)收26.45元，漲1.05元或4.13%，三大法人買超3萬7630張。

3.聯電(2303)收50.70元，漲0.30元或0.60%，三大法人買超2萬8284張。

4.華新(1605)收38.40元，漲1.30元或3.50%，三大法人買超2萬7992張。

5.中工(2515)收12.20元，漲0.30元或2.52%，三大法人買超1萬7503張。

6.長榮(2603)收134.00元，漲5.00元或3.88%，三大法人買超1萬4624張。

7.台積電(2330)收585.00元，漲3.00元或0.52%，三大法人買超1萬3621張。

8.南亞科(2408)收74.50元，漲1.70元或2.34%，三大法人買超1萬2298張。

9.旺宏(2337)收30.10元，漲0.90元或3.08%，三大法人買超1萬2065張。

10.大成鋼(2027)收39.55元，漲1.35元或3.53%，三大法人買超1萬1186張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.華邦電(2344)三大法人累計買超6萬157張，其中外資買超6萬488張、投信賣超1270張、自營商買超940張；融資減3731張、融券增492張，券資比5.16%。

2.中鋼(2002)三大法人累計買超2萬3151張，其中外資買超2萬7065張、投信賣超6030張、自營商買超2116張；融資增1492張、融券增77張，券資比3.22%。

3.聯電(2303)三大法人累計買超7萬8977張，其中外資買超3萬469張、投信買超5萬1341張、自營商賣超2833張；融資減6290張、融券增258張，券資比8.60%。(編輯：財經內容中心)

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