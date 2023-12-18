【時報-台北電】台股15日加權指數收17673.87點，漲20.76點或0.12%，總成交值4484.37億元。三大法人買超151.63億元，其中外資買超211.70億元，投信、自營商分別賣超11.64億元及賣超48.43億元。
投信賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、1檔金融股及5檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為永豐餘(1907)，賣超1萬4331張，緯創(3231)、陽明(2609)名列二、三名，分別賣超1萬4156張及賣超1萬150張。第四及第五名為廣達(2382)、裕民(2606)，其他依序為萬海(2615)、英業達(2356)、彰銀(2801)、景碩(3189)及中鋼(2002)。
●投信15日賣超前十名：
1.永豐餘(1907)收34.20元，股價持平，投信賣超1萬4331張。
2.緯創(3231)收91.60元，跌1.50元或1.61%，投信賣超1萬4156張。
3.陽明(2609)收44.25元，漲1.50元或3.51%，投信賣超1萬150張。
4.廣達(2382)收202.50元，跌3.00元或1.46%，投信賣超9193張。
5.裕民(2606)收51.60元，跌0.10元或0.19%，投信賣超8540張。
6.萬海(2615)收50.60元，漲1.55元或3.16%，投信賣超8027張。
7.英業達(2356)收48.40元，跌3.30元或6.38%，投信賣超7146張。
8.彰銀(2801)收17.85元，跌0.15元或0.83%，投信賣超5895張。
9.景碩(3189)收101.50元，跌0.50元或0.49%，投信賣超4322張。
10.中鋼(2002)收26.45元，漲1.05元或4.13%，投信賣超4248張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.永豐餘(1907)三大法人累計買超1661張，其中外資買超1萬9492張、投信賣超1萬6828張、自營商賣超1003張；融資減11張、融券增133張，券資比1.46%。
2.緯創(3231)三大法人累計賣超2萬5946張，其中外資買超168張、投信賣超2萬5248張、自營商賣超865張；融資增2625張、融券增282張，券資比1.48%。
3.陽明(2609)三大法人累計賣超5374張，其中外資買超1萬5816張、投信賣超2萬1545張、自營商買超354張；融資增1583張、融券減101張，券資比8.57%。(編輯：財經內容中心)
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