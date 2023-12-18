【時報-台北電】台股15日加權指數收17673.87點，漲20.76點或0.12%，總成交值4484.37億元。三大法人買超151.63億元，其中外資買超211.70億元，投信、自營商分別賣超11.64億元及賣超48.43億元。

投信買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、3檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、1檔中價位股及8檔銅板股；買超張數方面，5檔買超上萬張，榜首為華新(1605)，買超2萬6742張，正新(2105)、聯電(2303)名列二、三名，分別買超2萬5583張及買超1萬2887張。第四及第五名為友達(2409)、中信金(2891)，其他依序為元大金(2885)、遠東新(1402)、亞泥(1102)、神基(3005)及兆豐金(2886)。

●投信15日買超前十名：

1.華新(1605)收38.40元，漲1.30元或3.50%，投信買超2萬6742張。

2.正新(2105)收45.35元，漲0.05元或0.11%，投信買超2萬5583張。

3.聯電(2303)收50.70元，漲0.30元或0.60%，投信買超1萬2887張。

4.友達(2409)收16.30元，漲0.05元或0.31%，投信買超1萬2514張。

5.中信金(2891)收28.15元，跌0.30元或1.05%，投信買超1萬1504張。

6.元大金(2885)收27.00元，股價持平，投信買超9117張。

7.遠東新(1402)收30.80元，跌0.15元或0.48%，投信買超8327張。

8.亞泥(1102)收42.25元，跌0.05元或0.12%，投信買超8051張。

9.神基(3005)收108.50元，跌4.00元或3.56%，投信買超6527張。

10.兆豐金(2886)收39.35元，跌0.20元或0.51%，投信買超5909張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.華新(1605)三大法人累計買超2萬2106張，其中外資賣超5590張、投信買超2萬6745張、自營商買超952張；融資減3090張、融券增166張，券資比1.20%。

2.正新(2105)三大法人累計買超4425張，其中外資賣超2萬3896張、投信買超2萬8619張、自營商賣超297張；融資減31張、融券增16張，券資比2.71%。

3.聯電(2303)三大法人累計買超7萬8977張，其中外資買超3萬469張、投信買超5萬1341張、自營商賣超2833張；融資減6290張、融券增258張，券資比8.60%。(編輯：財經內容中心)

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