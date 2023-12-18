【時報-台北電】台股15日加權指數收17673.87點，漲20.76點或0.12%，總成交值4484.37億元。三大法人買超151.63億元，其中外資買超211.70億元，投信、自營商分別賣超11.64億元及賣超48.43億元。
投信買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、3檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、1檔中價位股及8檔銅板股；買超張數方面，5檔買超上萬張，榜首為華新(1605)，買超2萬6742張，正新(2105)、聯電(2303)名列二、三名，分別買超2萬5583張及買超1萬2887張。第四及第五名為友達(2409)、中信金(2891)，其他依序為元大金(2885)、遠東新(1402)、亞泥(1102)、神基(3005)及兆豐金(2886)。
●投信15日買超前十名：
1.華新(1605)收38.40元，漲1.30元或3.50%，投信買超2萬6742張。
2.正新(2105)收45.35元，漲0.05元或0.11%，投信買超2萬5583張。
3.聯電(2303)收50.70元，漲0.30元或0.60%，投信買超1萬2887張。
4.友達(2409)收16.30元，漲0.05元或0.31%，投信買超1萬2514張。
5.中信金(2891)收28.15元，跌0.30元或1.05%，投信買超1萬1504張。
6.元大金(2885)收27.00元，股價持平，投信買超9117張。
7.遠東新(1402)收30.80元，跌0.15元或0.48%，投信買超8327張。
8.亞泥(1102)收42.25元，跌0.05元或0.12%，投信買超8051張。
9.神基(3005)收108.50元，跌4.00元或3.56%，投信買超6527張。
10.兆豐金(2886)收39.35元，跌0.20元或0.51%，投信買超5909張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.華新(1605)三大法人累計買超2萬2106張，其中外資賣超5590張、投信買超2萬6745張、自營商買超952張；融資減3090張、融券增166張，券資比1.20%。
2.正新(2105)三大法人累計買超4425張，其中外資賣超2萬3896張、投信買超2萬8619張、自營商賣超297張；融資減31張、融券增16張，券資比2.71%。
3.聯電(2303)三大法人累計買超7萬8977張，其中外資買超3萬469張、投信買超5萬1341張、自營商賣超2833張；融資減6290張、融券增258張，券資比8.60%。(編輯：財經內容中心)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：