因應新單需求，八貫（1342）明年上半年擴廠就位發揮。八貫表示，德興一路二期擴廠12月完工許可申請，三樓層可使用面積3,150坪；第三台淋膜機明年1月中旬機組貨櫃進廠，因明年3月中旬前產能處於高檔，預計清明假期裝機及試機，全能生產約新增60萬碼產能，預估每月增加約1億元產值動能。

今年受調整階段影響，八貫戶外與醫療產品線出貨波動較大，但合計營收逾25％的航太救生與軍工產品線業績穩健成長，第三季毛利率、獲利齊創新高，前三季EPS達5.68元。11、12月戶外客戶拉貨動能轉強，搭配新品與對新客戶出貨支撐，將力保全年營收走堅不墜、獲利成長更高表現。

八貫高階款露營睡墊、新款智能醫療床及軟殼防護背心半成品等新品第四季陸續出貨；明年除醫療新產品放量，軍工出貨亦持穩成長，軟殼防護衣半成品、66萬套的標案已到手，將是主要動能之一。

八貫表示，目前軍工產品已出貨項目軟式防彈背心防護罩布料、軟式防彈保護罩半成品；進行項目則為硬式防彈陶瓷保護罩、耐燃背心外罩、掛彈。至於航太救生積極布局「減重版」逃生滑梯已通過客戶認證等待出貨中。

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