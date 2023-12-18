自行車產業受到終端庫存調整影響，無論是成車廠雙雄巨大（9921）、美利達（9914），或是零件大廠的桂盟（5306），今年前11月營收均年減兩位數。不過市場預期，第四季會是產業鏈的谷底，庫存去化已進入最後階段，加上零件大廠透露入門款產品銷售成績不俗，最快明年第二季就會出現庫存回補的需求，產業鏈正在蓄積奮起的能量，靜待明年春暖花開的回補需求到來！

巨大受歐美代工客戶訂單調整影響，前11月合併營收727.8億元、年減15.79％。巨大表示，前11月自有品牌仍以捷安特中國表現最為亮麗，營收年增率逾6成，歐美市場持續庫存去化中。

法人表示，第四季進入歐美國家的冬季，向是自行車產業的傳統出貨淡季，巨大10月營收年減34.35％、11月營收年減28％，第四季營收估將年減約3成。

由於明年第一季是歐美國家的寒冬，庫存去化動能有望出現在第二季，預期巨大最慢明年下半年庫存將逐漸回到健康水位，重新迎接綠能商機。

美利達前11月營收256.35億元、年減23.3％。美利達表示，專攻歐美外銷市場的台灣廠，前11月累計銷售台數年減37％、營收年減約34％，不過集團前11月整體銷售台數僅年減9％、營收年減23.3％，主因是大陸內需市場產銷量大增貢獻，彌補歐美市場流失的業績。

美利達強調，今年以來客戶的單季庫存平均下降6％至7％，第三季單季庫存卻下降達10％，且客戶的庫存持續下降，因此預期明年第二季新車款推出時，受庫存影響可望降低。

桂盟日前在法說會上表示，自行車入門款產品銷售成績並不俗，預期明年第二季就有機會出現零件回補的需求，看好明年的自行車市況，加上今年的低基期，明年營收有望出現兩位數成長。