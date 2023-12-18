生技股王保瑞（6472）將於19日轉上市，挾著2023年將大賺逾三股本的實力，法人看好將掀起高獲利股上市風潮。保瑞董事長盛保熙表示，受惠擴產和進軍美國市場的銷售效益，2024年營運「很樂觀！」

盛保熙說，保瑞竹南廠已完成一條全新的包裝產線，預計明年起貢獻產能，加拿大廠也計劃在明年投下超過千萬元的資本支出，翻新購置部分產線，以滿足客戶持續不斷的新產品開發與商業量產需求。

在大分子CDMO業務上，保瑞不僅已與全球前二十大之一的生技公司合作，更在今年拿下此指標客戶委外的第二個開發案，躋身全球CDMO產業鏈。

此外，因併購安成藥，保瑞成為擁有最多美國ANDA學名藥證的台灣公司，旗下治療胃食道逆流疾病的Dexlansoprazole（DLS）、用於惡病體質引起的體重減輕荷爾蒙藥物Megastrol Acetate，及日前收購的品牌藥Forfivo等，都是美國市占第一，明年業績貢獻持續樂觀。

保瑞從2017年IPO時營收3.6億元、市值12億元，去年營收已突破100億元，今年前11月營收132.45億元、年增50.25％，預期全年營收有機會挑戰140億元，毛利率上看40％～50％，全年獲利估從三股本起跳。

以保瑞15日收盤價676元計算，公司市值已逾685.6億元，進入外資尋找市值超過300億元的投資標的雷達區。

創下十年七個併購案奇蹟的保瑞，透過併購快速擴張營運版圖。盛保熙指出，若單靠本業成長，至少要七年後才能達成含併購的營收，市值亦與併購狀況下至少差距16倍。

針對全球有7成至9成的併購案無疾而終，盛保熙表示，「團隊及文化溝通上要做好準備」、「完整的交易及投資評估」、「聚焦併購之後的KPI」是成功併購案不可或缺的三大要素，這是保瑞團隊的致勝特質。

盛保熙表示，全球新藥核准與臨床試驗需求過去十年成長400％，有73％的中小規模新藥是委由CDMO生產，預計到2025年全球CDMO市場將逾1,600億美元、年增7.7％，優於藥品市場的5.8％。全球前十大CDMO藥廠占整體CDMO市場僅2成，有超過75％的廠家營收不到5,000萬美元，顯示CDMO市場仍有許多透過整合、提高效率的空間。