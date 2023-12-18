采威國際（6868）繼推出一站式雲端智慧平台IScloud 360後，再跨足碳盤查平台，推出「isNet0智能化減碳預測整合平台」。

采威國際的「isNet0智能化減碳預測整合平台」，以數位化工具協助企業低碳轉型，產品涵蓋整合溫室氣體盤查雲（64雲）、產品碳足跡雲（67雲）、能源管理監測雲等。客戶涵蓋金屬製造業，訂閱者超過50家工廠，扣件業客群超過20個廠區。

采威國際日前舉辦品牌日，同步推出「OAcloud360數位辦公平台」辦公數位化解決方案。

采威國際董事長蕭哲君表示，未來軟體服務都會逐漸走向訂閱制，目前一站式雲端智慧平台自2021年問世以來，有百項服務上架，迄今訂閱成長率達250％，平台會員累積數突破千家企業。

目前軟體訂閱營收占比逾3成，未來會逐步攀升。客戶包括製造業、零售服務業、服務業、政府與教育等，近五年營收規模年複合成長率（CAGR）達13.69％。2022年營收為4.48億元，累計2023年前11月營收年增9.14％、達4.21億元。

采威國際將進軍國際市場，近日與日本智能零售的雲端業者，提供品牌經營一站式服務，亦與馬來西亞智慧行銷業者進行跨國合作。未來會結合AI技術與區塊鏈技術，投入研發，並進行跨域跨業合作，以期與其他同業區隔市場。

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