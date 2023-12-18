采威國際（6868）繼推出一站式雲端智慧平台IScloud 360後，再跨足碳盤查平台，推出「isNet0智能化減碳預測整合平台」。
采威國際的「isNet0智能化減碳預測整合平台」，以數位化工具協助企業低碳轉型，產品涵蓋整合溫室氣體盤查雲（64雲）、產品碳足跡雲（67雲）、能源管理監測雲等。客戶涵蓋金屬製造業，訂閱者超過50家工廠，扣件業客群超過20個廠區。
采威國際日前舉辦品牌日，同步推出「OAcloud360數位辦公平台」辦公數位化解決方案。
采威國際董事長蕭哲君表示，未來軟體服務都會逐漸走向訂閱制，目前一站式雲端智慧平台自2021年問世以來，有百項服務上架，迄今訂閱成長率達250％，平台會員累積數突破千家企業。
目前軟體訂閱營收占比逾3成，未來會逐步攀升。客戶包括製造業、零售服務業、服務業、政府與教育等，近五年營收規模年複合成長率（CAGR）達13.69％。2022年營收為4.48億元，累計2023年前11月營收年增9.14％、達4.21億元。
采威國際將進軍國際市場，近日與日本智能零售的雲端業者，提供品牌經營一站式服務，亦與馬來西亞智慧行銷業者進行跨國合作。未來會結合AI技術與區塊鏈技術，投入研發，並進行跨域跨業合作，以期與其他同業區隔市場。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：