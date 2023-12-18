健和興（3003）15日公布11月自結損益，經結算11月營收3.34億元，雖較去年同期的4.01億元走弱，但稅前盈餘1,709萬元，卻大幅超前去年同期的91萬元，呈年增1,778％，以實收資本額15.57億元計，換算單月每股稅前盈餘為0.11元。
受客戶調整庫存影響，健和興前11月營收僅38.24億元，較去年同期的45.19億元衰退15.37％，受限於營收規模下滑，累計稅前盈餘亦呈明顯衰退，僅7,209萬元，較去年同期的稅前盈餘1.19億元，衰退39.85％，以實收資本額15.57億元計，今年累計前11月每股稅前盈餘為4.64元。
時序雖已進入第四季旺季，不過健和興第四季營運卻有些旺季不旺的味道，包括10月及11月營收均陷入年減的困境，展望12月，法人估其單月營收表現大致和10、11月相當，今年第四季營收約略持平或小幅超前第三季，仍難逃年減的命運。
為突破今年困境，健和興積極擴建台灣新廠，以因應充電槍的生產需求，新廠預計2023年底完工，並於2024年第一季安裝設備，目標是將現有的二條產線逐步擴充至五條。
另健和興新推出的液冷充電槍，也預訂在今年底通過美國UL認證，有望帶動健和興車用比重在守穩2成後持續往上，與占比已衝過7成的綠能／儲能產品，並列公司二大成長動能。
伴隨著充電槍產能陸續開出及客戶庫存調整告一段落，法人樂看健和興明年拉貨可望逐步恢復正常，營運也有機會重返成長軌道。
健和興12月21日受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會，屆時除對今年營運現況做說明外，亦會就明年展望做概估。
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