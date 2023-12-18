【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231215)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
神基(3005) 大亞(1609) 鈺創(5351) 致伸(4915) 浩鼎(4174)
僑威(3078) 太景*-KY(4157) 大學光(3218) 定穎投控(3715)
2.連續賣超四日的股票：
鈊象(3293) 上詮(3363) 聯詠(3034) 東元(1504) 明泰(3380)
禾昌(6158) 中光電(5371) 兆赫(2485) 雙鴻(3324) 家登(3680)
健喬(4114) 前鼎(4908)
3.連續賣超三日的股票：
亞翔(6139) 大國鋼(8415) 聯亞(3081) 神達(3706) 合晶(6182)
欣銓(3264) 昇達科(3491) 台通(8011) 飛宏(2457) 華容(5328)
萬潤(6187)
4.連續賣超二日的股票：
華碩(2357) 統一超(2912) 友達(2409) 永捷(4714) 曜越(3540)
亞電(4939) 所羅門(2359) 仁寶(2324) 英業達(2356) 矽格(6257)
橘子(6180) 偉詮電(2436) 瑞昱(2379) 菱生(2369) 群光(2385)
譜瑞-KY(4966) 承啟(2425) 精元(2387) 擎亞(8096) 精成科(6191)
宇環(3276) 健鼎(3044) 精星(8183) 信音(6126) 岳豐(6220)
海韻電(6203) 耀勝(3207) 新門(5432) 泰谷(3339) 榮創(3437)
華新科(2492) 九豪(6127) 信昌電(6173) 艾華(6204) 鴻準(2354)
強茂(2481) 旺旺保(2816) 十銓(4967) 聯陽(3014) 廣穎電通(4973)
磐儀(3594) 驊訊(6237) 聯傑(3094) 波若威(3163) 大宇資(6111)
5.轉買為賣的股票：
正新(2105) 鴻海(2317) 和碩(4938) 中華電(2412) 台灣大(3045)
中信金(2891) 元大金(2885) 南亞(1303) 寶成(9904) 潤泰新(9945)
台泥(1101) 亞泥(1102) 晶宏(3141) 晟德(4123) 宏達電(2498)
正德(2641) 光頡(3624) 宜鼎(5289) 神盾(6462) 振曜(6143)
台新金(2887) 第一金(2892) 台中銀(2812) 遠傳(4904) 樺漢(6414)
毅嘉(2402) 精英(2331) 凌陽(2401) 亞力(1514) 裕隆(2201)
中華(2204) 三陽工業(2206) 聯強(2347) 智冠(5478) 東陽(1319)
遠東新(1402) 長榮航(2618) 燁輝(2023) 世紀鋼(9958) 華城(1519)
京元電子(2449) 農林(2913) 冠德(2520) 美律(2439) 揚智(3041)
智原(3035) 群聯(8299) 威剛(3260) 精材(3374) 矽統(2363)
啟碁(6285) 聯合(4129) 臻鼎-KY(4958) 台燿(6274) 楠梓電(2316)
宣德(5457) 萬泰科(6190) 新日興(3376) 一詮(2486) 松上(6156)
福華(8085) 旺矽(6223) 優群(3217) 廣明(6188) 國巨(2327)
日電貿(3090) 佳邦(6284) 建準(2421) 奇鋐(3017) 元山(6275)
朋程(8255) 普誠(6129) 富旺(6219) 旭品(3325) 撼訊(6150)
位速(3508) 愛普*(6531) 艾訊(3088) 台星科(3265)
6.賣超前20名：
金融股：
中信金(2891) 台新金(2887) 元大金(2885)
電子股：
英業達(2356) 矽統(2363) 友達(2409) 神基(3005) 鴻海(2317)
中華電(2412) 矽格(6257) 宏達電(2498) 毅嘉(2402) 致伸(4915)
傳產股：
正新(2105) 遠東新(1402) 亞泥(1102) 長榮航(2618) 世紀鋼(9958)
大同(2371) 中保科(9917)
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