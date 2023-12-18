【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231215)

1.外資連續買超五日以上的股票：

國建(2501) 佳世達(2352) 日月光投控(3711) 王道銀行(2897) 華南金(2880)

彰銀(2801) 永豐金(2890) 大聯大(3702) 榮運(2607) 頎邦(6147)

國產(2504) 南茂(8150) 穩懋(3105) 至上(8112) 台康生技(6589)

2.連續買超四日的股票：

宜特(3289) 統振(6170) 福邦證(6026) 堤維西(1522) 遠東銀(2845)

統一證(2855) 炎洲(4306) 中纖(1718) 正文(4906) 鈺齊-KY(9802)

宏齊(6168) 玉晶光(3406)

3.連續買超三日的股票：

工信(5521) 金居(8358) 亞昕(5213) 中天(4128) 宏捷科(8086)

藍天(2362) 中石化(1314) 華榮(1608) 中鴻(2014) 日勝生(2547)

力麒(5512) 元晶(6443) 華邦電(2344) 伍豐(8076) 永豐餘(1907)

國統(8936) 欣興(3037) 沛波(6248) 中環(2323) 台半(5425)

順達(3211) 倉和(6538) 富采(3714) 智擎(4162) 胡連(6279)

振發(5426) 連展投控(3710) 安勤(3479)

4.連續買超二日的股票：

台積電(2330) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 統一(1216) 台塑化(6505)

中鋼(2002) 遠百(2903) 環泥(1104) 由田(3455) 聯電(2303)

台灣高鐵(2633) 第一銅(2009) 創惟(6104) 彩晶(6116) 合庫金(5880)

開發金(2883) 新光金(2888) 京城銀(2809) 玉山金(2884) 臺企銀(2834)

三商壽(2867) 群益證(6005) 康和證(6016) 宏遠證(6015) 國票金(2889)

華票(2820) 廣達(2382) 技嘉(2376) 精華(1565) 矽力*-KY(6415)

瑞軒(2489) 豐泰(9910) 中鼎(9933) 華新(1605) 台塑(1301)

台化(1326) 聯成(1313) 集盛(1455) 美時(1795) 台聚(1304)

國喬(1312) 台勝科(3532) 興農(1712) 新纖(1409) 南紡(1440)

裕民(2606) 台船(2208) 四維航(5608) 大成鋼(2027) 景碩(3189)

遠雄(5522) 中工(2515) 茂迪(6244) 世界(5347) 榮剛(5009)

台玻(1802) 華紙(1905) 榮成(1909) 正隆(1904) 台橡(2103)

瑞智(4532) 松瑞藥(4167) 敬鵬(2355) 嘉聯益(6153) 正崴(2392)

博大(8109) 康舒(6282) 鼎元(2426) 光洋科(1785) 長興(1717)

合一(4743) 長科*(6548) 聚和(6509) 美琪瑪(4721) 藥華藥(6446)

聯上發(2537) 中再保(2851) 晟銘電(3013) 中釉(1809)

5.轉賣為買的股票：

中租-KY(5871) 漢翔(2634) 群創(3481) 新普(6121) 華星光(4979)

立端(6245) 高技(5439) 上曜(1316) 富驊(5465) 漢磊(3707)

新鉅科(3630) 金寶(2312) 中興電(1513) 旺宏(2337) 同致(3552)

聯發科(2454) 長榮(2603) 陽明(2609) 華航(2610) 台驊投控(2636)

昆盈(2365) 廣積(8050) 友訊(2332) 中美晶(5483) 晶豪科(3006)

南亞科(2408) 台光電(2383) 環球晶(6488) 訊舟(3047) 敦泰(3545)

文曄(3036) 華泰(2329) 海華(3694) 金像電(2368) 合正(5381)

育富(6194) 富喬(1815) 旭軟(3390) 久威(6114) 凱崴(5498)

燿華(2367) 華通(2313) 良維(6290) 台達電(2308) 廣運(6125)

光寶科(2301) 先進光(3362) 聯嘉(6288) 高端疫苗(6547) 力積電(6770)

耿鼎(1524) 倉佑(1568) 精剛(1584) 擎邦(6122) 長聖(6712)

富野(2736) 合機(1618) 協易機(4533) 笙泉(3122)

6.買超前20名：

金融股：

開發金(2883)

電子股：

華邦電(2344) 聯電(2303) 台積電(2330) 旺宏(2337) 南亞科(2408)

力積電(6770) 廣達(2382) 群創(3481) 台半(5425)

傳產股：

中鋼(2002) 陽明(2609) 中工(2515) 永豐餘(1907) 萬海(2615)

長榮(2603) 裕民(2606) 大成鋼(2027) 工信(5521) 華航(2610)

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