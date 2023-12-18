【時報-台北電】證交所2023年12月15日集中市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日減少8.39億元，成為2414.88億元，融券餘額較前一日增加4309張，成為324303張。(資料來源:證交所)

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