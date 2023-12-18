【時報-台北電】2023年12月15日櫃買市場總體自營商賣超24.70億元，投信買超16.66億元，外資賣超12.49億元。(資料來源:櫃買中心)

#櫃買市場 #外資賣超 #投信買超 #自營商賣超 #櫃買中心