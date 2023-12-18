台灣加權指數表現

AI創新技術和景氣回升，成為推升台股強力推手，投信法人看好2024年攻「萬九」，最受市場關注的是AI相關、半導體等受惠族群，走過2023年谷底後，庫存重新回補，帶動上市櫃企業獲利將大幅成長30％，帶旺科技股波段行情延續到明年，台股基金2024多頭列車正鳴笛開跑。

新光投信投資長吳文同認為，2023年的ChatGPT引爆AI元年後，2024年再出現AI Pin，作為AI時代新科技，看到AI軟、硬體結合後，未來全球各式各樣AI新科技將不斷冒出頭，使消費終端應用百花齊放，有助於台灣電子供應鏈如GPU、ASIC、IP、伺服器、記憶體等商機大爆發，更掀起PC、手機順利轉型，成為邊緣AI劃時代新產品，燃起2024年台股多頭行情新契機。

外資預估美股2024年企業獲利翻揚，2025年獲利再攀新高，激勵美股持續走高，有利於2024年台股基本面具支撐。

外資建議，正面看待2024年台灣經濟與股市前景，可以偏多操作優質台股主動基金，搶賺台股景氣復甦財。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，2024年1月總統大選將屆，政策焦點聚焦半導體、電動車、綠能、AI等產業，有利相關族群後市表現。回顧過去四屆總統大選選前行情，電子及半導體類股表現更勝大盤，台灣經濟基本面逐步回溫，後續仍有機會帶動大盤由盤整轉為上行。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，2024年將是AI邊緣運算起飛年，雲端AI應用將擴及至邊緣AI半導體快速成長，從超算中心、伺服器等專業領域，開始走進個人應用，包含PC、個人隨身產品如筆電、智慧手機、穿戴式裝置、汽車等內建AI晶片。這一波導入消費性電子產品的新世代AI個人裝置，預料最新的作業系統如Windows，及更多應用軟體能被廣泛的支援後，可望進一步看到AI爆發性成長。

施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文強調，台股表現優於許多亞洲國家，其價位已然反映基本面轉佳的數據，總統大選在即，政府亟需營造內需活絡與政策支持，市場偏向多頭，拉回即是好買點。