台中銀行今年開業70周年，為回饋客戶，將於2023年結束前推出利率加碼之外幣定存優利專案「美澳SUPER HIGH」，這項專案自12月18日至12月29日為期12天，除有美元優利定存之外，更加碼澳幣優利定存，適用對象不限個人或企業戶，亦無理財條件之限制，只要是新資金或以新臺幣結購，並符合相對應之起存門檻，即可享有美元定存年利率最高達一個月6.2％、澳幣定存年利率最高達六個月4.0％之優惠利率。
依台中銀行官網公告，此次推行的「美澳SUPER HIGH」定存優利專案，客戶可透過網路及臨櫃兩種通路辦理，存期則為一個月、三個月和六個月。台中銀行為滿足客戶之需求，提供不同起存門檻供客戶選擇，專案之單筆起存金額最低為原幣1萬元起，對於想累積第一桶金又想分散匯率風險的小資族，可依自身需求分批購入外幣來承作；針對資金較豐厚的高資產族群，單筆起存金額為原幣10萬元起，將給予更優渥的定存利率。
台中銀行表示，聯準會近日因美國通貨膨脹過去一年已放緩，強烈暗示激進升息政策將迎來轉捩點，並釋放出可能降息之信號，目前短天期美元存款利差優勢仍在，有需求之民眾可趁年底最後一波美元優利存款，讓資金短暫停泊持有，如想搶搭升息末班車單純賺取利差，建議仍應多比較各家銀行承作條件及注意事項，並考量自身能否承受匯率波動風險，聰明布局外幣資產配置，才能穩健賺取較高的利息收入。
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