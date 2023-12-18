近年雲端發票載具使用日漸普及，以致民眾捐贈紙本發票數量銳減，對於仰賴民眾捐發票作為募款來源之一的社福團體衝擊甚大。臺銀為協助社福團體解決困境並持續推廣高齡者及身心障礙者之安養信託服務，以創新推展方式，將安養信託與公益相結合，開創安養信託之公益性，推出「捐發票做公益」活動，民眾於辦理安養信託時，搭配捐贈紙本發票，即給予免收簽約手續費的優惠，讓民眾在接觸及辦理安養信託的同時，亦為公益付出一份心力。

臺銀此次推出的「捐發票做公益」活動，民眾反應熱烈且成果豐碩，共匯集7月～8月份以及9月～10月份統一發票5萬6千多張，分別贈予「喜憨兒基金會」及「心路基金會」，將民眾的愛心化為支持社福團體力量，充分發揮公益精神，臺銀用心，攜手客戶及社福團體共創三贏。

另外，臺銀也為「喜憨兒基金會」辦理兩場安養信託宣導會，讓社福人員及身心障礙者家屬瞭解信託如何有效協助身心障礙者及其家庭達到財產保全及安養照護的功能，也邀請「心路基金會」於行內研習課程分享身心障礙者的特質與需求，讓臺銀同仁了解如何因應及簡化服務用語，藉此提供更貼近身心障礙者所需之友善金融服務。

臺銀考量身心障礙者家人在日漸年長後，會擔心對照料身心障礙者的工作無論心力或體力均會逐漸衰退，因此，今年度特別加強宣導及推動身心障礙者的「預訂信託」。身心障礙者本身或經由其照顧者及家人的協助，預為規劃並簽訂安養信託契約，待未來適當時點，便可以隨時啟動，另外亦推廣設置「信託監察人」的觀念及其重要性，並提供信託公會網站上有意願擔任信託監察人的社福團體名單訊息。

臺銀重視且大力推動金管會信託2.0「全方位信託」計畫各項重要措施，該行董事長呂桔誠亦親自主持「全行視訊宣導會」對同仁傳達推動信託2.0的重要性。依信託公會統計資料，今年截至第三季臺銀安養信託的新承作業務量及新承作案件數皆為同業第一，新承作業務量連續兩年突破百億佳績，此次藉由信託與公益結合，實踐企業社會責任及永續金融價值。