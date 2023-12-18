上周五受美股攻高激勵下，大盤延續上漲動能，由電子權值股領軍，一度推升指數上漲超過80點最高觸及17,743.54點，AI族群普遍漲多拉回，鋼鐵族群的中鋼法說會報喜，帶動鋼鐵類股15日勁揚3.68％，終場拉尾盤翻紅上漲20.76點，收17,673.87點，台指期上漲11點，收17,674點，期現貨正價差0.13點，電子期轉為逆價差0.91點，金融期轉為逆價差3.69點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,157口至2,294口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1,102口至8,253口；十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少2,711口至2,057口。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,500點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.22升至1.26。VIX指數下跌0.09至12.77，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，在聯準會轉鴿訊號持續發威下，美10年期公債殖利率自7月底以來，首度跌破4％水準，同時公布零售數據優於預期，帶動美股四大指數全面攀升，繼道瓊之後，費半也創下歷史收盤新高。然衝高之際遇獲利了結賣壓，整體來看，指數維持連六漲且強勢站穩所有均線之上，技術面KD指標持續缺口向上擴張，行情偏多格局延續，若未來出現調節賣壓，則預期下方月線附近將形成支撐。
凱基期貨指出，技術面部分，台指開高走低於高檔收了一根黑K，表明指數逢高信心不足，加上高檔具有獲利了結賣壓導致漲勢回吐，盤面目前距離周線尚有約140點距離，下周周線將快速貼近指數，且留意下方多方缺口17,519～17,595點將與周線重疊，短線即使跌破周線，若能繼續守穩缺口之上，則拉回依舊偏多看待。
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