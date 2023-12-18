受全球通膨、央行升息及地緣政治等國際經濟情勢變化影響加上基期較高，今年以來我國出口表現不如去年亮眼，但隨著疫情逐步解封，內需市場逐漸回溫，逐步為今年國內經濟增添動能，包括百貨及餐飲業也迎來復甦契機；櫃買中心為提升投資人了解更多百貨及餐飲業相關資訊，設有產業價值鏈資訊平台，該平台含括「貿易百貨」及「食品」等產業鏈整合資訊可資利用。
櫃買中心也就針對該二產業鏈介紹，其中貿易百貨業不僅與民生消費息息相關，更和國家經濟成長有密切關係，其係透過貿易商將國內外商品，引入國內市場供消費者購買，百貨業為零售之基礎，利用各類賣場通路提供多種商品與服務之銷售，隨著科技應用的進步與多元，消費者的需求轉變，創新且多元化的零售商業模式逐漸興起。
在貿易百貨產業鏈包含上游的產品製造商、中游的貿易商、代理商和經銷商，及下游的零售通路業，櫃買中心於產業平台上，共計放置有24家上櫃公司從事相關業務，以直接面對消費者的零售通路業為例，包含各類商品賣場，如經營3C、電器產品賣場的順發、集雅社；經營五金商品賣場的振宇五金；販售各種日用、美妝產品的寶雅，以及家具、居家用品專賣店的詩肯，另含從事網路電商的夠麻吉、已成國人日常生活不可或缺的超商業如全家，現代人休閒娛樂重要場所的百貨公司如誠品生活等。
展望未來，櫃買中心表示，零售業正朝線上及線下整合之趨勢前進，透過物流系統整建，並搭配大數據、雲端計算、人工智慧以及人臉辨識等新技術，零售業者得以更精準的方式掌握消費行為，並且有能力推出如外送服務、訂閱服務等新興經營模式，提供消費者多元、跨管道以及無縫化的購物新體驗。
在食品業方面，櫃買中心指出，食品業除與國人生活密切相關外，亦屬重要內需產業，隨著經濟發展及生活型態的改變，大眾對於食品的需求已不僅僅只是果腹，而更著重食物的健康、美味、環保與便利。其中食品業產業鏈上游以原物料供應為主，諸如「黃小玉」及各類動植物等，中游則將原物料加工製成各種加工食品，如果糖、澱粉製品、食用油脂、冷凍蔬菜及肉類等，下游為再製成可供消費者直接使用之食品，例如罐頭、乳製品、醃漬食品等；另餐飲連鎖通路亦屬食品產業鏈下游，具有大量降低進貨成本、維持統一餐飲品質及可拓展新據點及品牌等優勢，於食品業中之重要性不容忽視。
櫃買中心表示，目前平台上共計有22家上櫃公司從事食品相關業務，包含瓦城、豆府、漢來美食、亞洲藏壽司、六角、揚秦、聯發國際等13家上櫃公司，提供橫跨中、日、西式及泰式料理、飲料、速食、婚宴會館等各類餐飲服務。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：