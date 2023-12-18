受全球通膨、央行升息及地緣政治等國際經濟情勢變化影響加上基期較高，今年以來我國出口表現不如去年亮眼，但隨著疫情逐步解封，內需市場逐漸回溫，逐步為今年國內經濟增添動能，包括百貨及餐飲業也迎來復甦契機；櫃買中心為提升投資人了解更多百貨及餐飲業相關資訊，設有產業價值鏈資訊平台，該平台含括「貿易百貨」及「食品」等產業鏈整合資訊可資利用。

櫃買中心也就針對該二產業鏈介紹，其中貿易百貨業不僅與民生消費息息相關，更和國家經濟成長有密切關係，其係透過貿易商將國內外商品，引入國內市場供消費者購買，百貨業為零售之基礎，利用各類賣場通路提供多種商品與服務之銷售，隨著科技應用的進步與多元，消費者的需求轉變，創新且多元化的零售商業模式逐漸興起。

在貿易百貨產業鏈包含上游的產品製造商、中游的貿易商、代理商和經銷商，及下游的零售通路業，櫃買中心於產業平台上，共計放置有24家上櫃公司從事相關業務，以直接面對消費者的零售通路業為例，包含各類商品賣場，如經營3C、電器產品賣場的順發、集雅社；經營五金商品賣場的振宇五金；販售各種日用、美妝產品的寶雅，以及家具、居家用品專賣店的詩肯，另含從事網路電商的夠麻吉、已成國人日常生活不可或缺的超商業如全家，現代人休閒娛樂重要場所的百貨公司如誠品生活等。

展望未來，櫃買中心表示，零售業正朝線上及線下整合之趨勢前進，透過物流系統整建，並搭配大數據、雲端計算、人工智慧以及人臉辨識等新技術，零售業者得以更精準的方式掌握消費行為，並且有能力推出如外送服務、訂閱服務等新興經營模式，提供消費者多元、跨管道以及無縫化的購物新體驗。

在食品業方面，櫃買中心指出，食品業除與國人生活密切相關外，亦屬重要內需產業，隨著經濟發展及生活型態的改變，大眾對於食品的需求已不僅僅只是果腹，而更著重食物的健康、美味、環保與便利。其中食品業產業鏈上游以原物料供應為主，諸如「黃小玉」及各類動植物等，中游則將原物料加工製成各種加工食品，如果糖、澱粉製品、食用油脂、冷凍蔬菜及肉類等，下游為再製成可供消費者直接使用之食品，例如罐頭、乳製品、醃漬食品等；另餐飲連鎖通路亦屬食品產業鏈下游，具有大量降低進貨成本、維持統一餐飲品質及可拓展新據點及品牌等優勢，於食品業中之重要性不容忽視。

櫃買中心表示，目前平台上共計有22家上櫃公司從事食品相關業務，包含瓦城、豆府、漢來美食、亞洲藏壽司、六角、揚秦、聯發國際等13家上櫃公司，提供橫跨中、日、西式及泰式料理、飲料、速食、婚宴會館等各類餐飲服務。