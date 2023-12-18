搶上周五（15日）黃道吉日，大眾控（3701）轉投資50.44％的攸泰科技（6928）、日友（8341）轉投資66.04％的青新（6951），以及安國（8054）轉投資25.99％的鈺寶（3150）送件申請上市。

證交所表示，攸泰科技是今年第19家國內公司申請股票上市，青新及鈺寶則分別是今年第12家、13家申請股票創新板的國內企業。

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