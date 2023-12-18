【時報-台北電】上周費城半導體走強，帶動台指期15日早盤開高約110點，再創波段新高，然而高檔賣壓浮現，台指期震盪走弱收最低。

統一期貨指出，基於美元轉弱，以美元計價的原物料期貨價格顯著上漲，鋼鐵類股因而發動大漲3.9%，成為盤面主要焦點。電零指、半導指延續漲勢，然而逢高出現賣壓震盪，電設指表現較弱。整體主流類股成漲多休息態勢。

統一期貨觀察，外資夜盤大幅減碼4,249口空單，日盤大幅加碼3,393口空單，未平倉淨空單降至-7,641口；十大特定法人減碼2,711口空單至-2,057口。外資連兩日執行夜盤做多，日盤放空的大口數來回操作，可能是導致台指近7日夜盤易漲，日盤易跌的主因，仍維持偏高的空單水位。十大特法連續回補空單，空單水位已降低至低檔水準，對指數賣壓影響逐步減弱。

統一期貨表示，台指期14日跳空150點後，15日完成上翻150點的力道歸還，顯示發動跳空缺口的主力可能已完成獲利了結，後續持續留意向上跳空缺口終點能否出現買盤，支撐台指期於高檔整理後再度上攻。(編輯：廖小蕎)