【時報-台北電】上週四在聯準會轉鴿訊號持續發威，美股四大指數全面攀升，繼道瓊之後，費半也創下歷史收盤新高。上週五受到美股攻高激勵，加權指數延續上漲動能，由電子權值股領軍，一度推升指數上漲超過80點最高觸及17743.54點，然衝高之際遇獲利了結賣壓，鋼鐵族群的中鋼法說會報喜，帶動鋼鐵類股勁揚3.68%，終場大盤拉尾盤翻紅上漲20.76點，收17673.87點。
永豐期貨表示，台指期上週五(15日)上漲10點至17673點。價差方面，台指期轉為逆價差-0.87點，電子期轉為逆價差-0.66點，金融期轉為逆價差-4.09點。現貨部分，三大法人買超158.37億元。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1157口至-2294口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1102口至-8253口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2711口至-2057口。
整體來看，指數維持連六漲且強勢站穩所有均線之上，技術面KD指標持續缺口向上擴張，行情偏多格局延續，若未來出現調節賣壓，則預期下方月線附近將形成支撐。（編輯：沈培華）
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