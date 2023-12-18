【時報記者林資傑台北報導】餐飲業受惠疫後聚餐需求強彈、內需消費暢旺及展店效益，2023年營運普遍顯著好轉，帶動新一波掛牌潮湧現，本周將有3家餐飲集團接續登場，包括築間-新(7723)及全家餐飲(7708)將於21日、三商餐飲(7705)將於22日登錄興櫃。
築間餐飲集團將於21日登錄興櫃戰略新板、明年元旦轉進興櫃一般板。集團目前擁有鍋物「築間幸福鍋物」、「有之和牛」及燒肉「燒肉Smile」、「本格和牛」、「繪馬別邸」等5個品牌，並將於22日、24日推出新品牌「築間酸菜魚」及韓國烤肉「紫木槿」。
築間2022年合併營收43.43億元、年增達55.39％，歸屬母公司稅後淨利2.71億元，較前年虧損0.59億元大幅轉盈，每股盈餘（EPS）8.74元。2023年上半年合併營收28.14億元、年增達49.82％，歸屬母公司稅後淨利2.01億元、年增達近1.75倍，每股盈餘5.05元。
築間前10月自結合併營收48.17億元、稅後淨利3.48億元，已超越去年全年43.43億元、3.11億元紀錄，每股盈餘8.53元。集團截至10月底合計共有165家門市，預計至年底可望拓增至175家，較去年底134家淨增達41家。
由全家(5903)便利商店轉投資的全家國際餐飲將於21日登錄興櫃，目前實收資本額2.3億元，截至11月底旗下4品牌共65家門市，包括日式定食「大戶屋」43家、韓式炸雞「bb.q CHICKEN」20家、「IKIGAI燒肉」及「沃克牛排」各1家。
全家餐飲2022年合併營收17.42億元、年增達36.78％，稅後淨利0.59億元、年增達71.32％，每股盈餘1.99元，均創歷史新高。2023年上半年合併營收10.8億元、年增達41.87％，稅後淨利0.41億元、年增達近1.84倍，每股盈餘1.66元。
全家餐飲前11月自結合併營收19.92億元、年增達28.4％，前10月稅後淨利0.83億元、每股盈餘3.64元，均已超越去年全年、提前改寫年度新高。展望後市，集團目標既有品牌門市營收持續成長，並每年維持新展8～12家店動能，品牌數長期擴增至5～8個。
三商(2905)投控轉投資的三商餐飲集團將於22日登錄興櫃，目前實收資本額6.04億元，旗下擁有三商巧福、拿坡里披薩．炸雞、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO棒可、巧福PLUS、虎記餃子等多個品牌，目前總門市約402家，並因應外送需求設立雲端廚房。
三商餐飲2022年合併營收創52.06億元新高、年增8.95％，營業利益2.48億元、年增6.06％，惟受業外顯著轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利1.53億元、年減達33.6％，每股盈餘2.55元，主因權益法轉投資公司三商美邦人壽大幅轉虧、且前年出清宏遠證持股墊高基期。
三商餐飲2023年上半年合併營收28.47億元、年增12.82％，歸屬母公司稅後淨利1.2億元、年增達1.85倍，每股盈餘2元。前11月自結合併營收52.29億元、年增10.82％，已改寫年度新高，前10月稅後淨利2.48億元亦創近3年高，每股盈餘4.12元。
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