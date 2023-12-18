日前政府發布預測，調降今年經濟成長至1.42％，創14年來最低，主計長朱澤民對此表示，他不喜歡看單一年度成長率，因為容易受基期影響。然而，去年基期並不高，前年是高了一點，這裡引伸出一個問題，就是當去年基期較高，今年的成長是否必然趨緩？
這裡先定義一下基期，不論是GDP、海關出口或物價指數，觀察其成長遠比觀察其數值來得重要，但成長總得有個比較時點，例如與上年比，則上年就是基期，基期的數值高一點，則今年持續高成長的挑戰就會大一點，這是算術法則，很淺顯的道理。
經濟未必服膺算數法則
然而，經濟法則未必要服膺算術法則，當經濟處於繁榮時期，經濟法則總是超越算術法則，例如1990年代的台灣，投資、消費、出口年年擴張，因此在8.3％的經濟成長率之下，次年依舊8.3％，連續七年經濟成長都超過6％，這並不是經濟起飛階段，台灣人均所得已逾1萬美元，經濟規模已經很大，但並沒有因為高基期就出現低成長。
再看一例，柯林頓執政時期的美國，人均所得逾3萬美元，從算術法則來說，經濟成長率已不容易高，然而1997～2000連續四年美國經濟成長都在4％以上，經濟學家譽之為新經濟（new economy），基期這個算術法則並沒有綁住美國的經濟成長，何以如此？因為經濟繁榮，高成長低通膨，繁榮效應超越了基期法則。其實，經濟成長率要看的就是年變動，若登上高峰就無力再往上攀另一個高峰，這就是景氣趨緩了，沒有什麼好說的，以基期過高這個算術法則來解釋經濟法則，是犯了邏輯上的謬誤。
再看日本，1980年代後期「日本第一」在全球響徹雲霄，人均所得已超過2萬美元，躋身美、日、德三強，依照基期法則，經濟成長應該高不起來了，然而1984～1990這一期間有六年的經濟成長在4.5％～6.8％，繁榮的力量超越了基期的限制，讓經濟成長接連創新高，這同樣讓我們看到經濟法則遠在算術法則之上。
成長趨緩歸咎基期 不妥
當然，基期這個算術法則是存在的，譬如前一年發生石油危機、金融風暴，自然會影響次年的成長，只是一國經濟成長如果一直受限於算術法則，這不就說明了成長動能後繼無力嗎？把成長趨緩歸咎於基期，是承認算術法則而忽略了經濟法則，把經濟問題變成了算術問題，如此自然不妥，也大大的不合邏輯，這正是基期效應的迷思。
唐伯虎有一回登山，受邀寫詩助興，初落筆「一上」，平淡無奇，接著揮毫仍是「一上」，眾人搖頭，未料隨後三字「又一上」，圍觀者莫不失望，想江南第一才子不過如此，然而寫畢一讀，大家嘆服不已，登山的動態躍然於紙，其詩如下：「一上一上又一上，一上直到高山上，舉頭紅日白雲低，四海五湖皆一望。」經濟成長就如登山，經濟成長衡量的就是登山的變化率，去年登得多高，都不該成為今年無法前進的藉口，只有一上一上又一上，經濟才會有四海五湖皆一望的榮景。
小檔案■經濟數據有年、季、月之分，年資料除非有百年一遇的大事，例如1974年石油危機、2009年金融海嘯，基期才有解釋的必要，其餘各年的資料變化，就是反映景氣，無關基期。但月資料、季資料，由於易受年節（春節）、天候（颱風）、政策（疫情解封）等因素干擾，會讓次年同月的物價、出口年增率震盪，基期就有解釋的必要了。
小檔案■1960年代日本發展汽車、家電，經濟繁榮，在首相池田勇人的「所得倍增計畫」下，經濟快速成長，至1966～1970年連續五年經濟成長皆逾10％，如同唐伯虎的詩所言，一上一上又一上，當成長動能夠強勁時，也就沒有什麼高基期約制經濟成長的問題了。
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