展望2024年台灣半導體市場前景，新光投信量化投資部協理袁永騰表示，2024年選對產業很重要！美股頻創新高、台股亦步亦趨，半導體產業備受市場期待，尤其是台灣半導體供應鏈，更扮演台股領頭羊地位，成為2024年台股多頭隊伍第一排，主流地位無庸置疑！
新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人王韻茹表示，目前各研究機構及內外資法人均不約而同指出，2024年科技股仍是投資王道，包括半導體、AI伺服器、未來車、甚至太空科技等，都是明年科技投資新顯學，其中，最值得關注的就是半導體，尤其是台灣半導體供應鏈，2023年該產業面臨庫存及終端消費不振，但整體台灣半導體產業表現仍是優於全球，從第四季開始，台灣半導體庫存陸續回補到健康水位，加上PC、NB及手機受惠於生成式AI加持，2024年台灣半導體產業將迎來新一波需求成長，產業景氣呈現正向循環。
根據工研院預估，2024年半導體產業將恢復正成長趨勢，整體IC產業產值將達新台幣4.9兆元，較2023年成長兩位數達14.1％；同時，全球知名研調機構顧能Gartner也預估2024、2025年全球半導體營收將分別年增16.8％與15.5％，達到6240億美元和7210億美元，也呈現兩位數以上的成長態勢，使台灣半導體成為2024台灣電子產業中，具最絕對反攻的領頭羊指標。
王韻茹強調，趁現在起投資人願意定期投資半導體ETF，在分批投資時點、也分散投資風險的助益下，中長期持有半導體ETF，將能掌握台灣半導體產業新一輪景氣成長動能，補捉未來股價最大漲升潛力，也不必擔心錯過半導體主流股飆漲的甜蜜攻勢，投資半導體ETF就是搶搭台股2024多頭行情的早班車！
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