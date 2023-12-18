聯準會（Fed）利率決策大唱鴿調，投資人如何掌握2024年匯市？銀行業者認為，上半年降息空間有限，預期美元年初升勢延續，若短期美元滑落，可掌握機會分批進場。
台新銀行外匯分析師陳有忠表示，聯準會2024年上半年降息空間有限，主要因通膨率還無法有效降至2％目標區，且經濟還不至於轉為衰退，迫使聯準會需提前降息預警；反觀歐洲與大陸經濟仍疲弱，美國利率水準仍優於其他主要國家，保有利差優勢，預計年初起美元又將返回升勢，上半年維持相對強勢。
如何換匯才最聰明？多家國銀教戰，因為即期匯率比起現金匯率還要優惠，可善用行動銀行APP的「匯率到價通知」，不管是分批佈局或一次換匯，都能掌握到匯率波動，第一時間以目標價完成換匯，當要出國時，或有需要外幣現金需求時，再從外幣ATM領取現鈔，藉此可有效避免匯損風險。
在從外幣ATM提領時，也可留意銀行優惠，像國泰世華銀針對自行外幣帳戶提領有免手續費優惠，持自行金融卡用新台幣帳戶提領外幣現鈔的話，有美元現鈔牌告減碼5分、日圓減碼0.1分，與免手續費優惠，以他行金融卡提領則是美元減碼2分、日圓減0.05分，優惠到2024年12月底。
台新銀行主要針對自行客戶，在外幣ATM用台幣帳戶換匯提領，可以有換匯減碼優惠，美元減5分、日圓減0.1分、人民幣減0.7分、歐元減8分，也是免手續費。
國銀提醒，外幣帳戶提領現鈔，通常銀行會收取匯差手續費，也就是現鈔賣匯價和即期賣匯價的差額，因此民眾在提領時，需留意實際手續費的金額，但使用外幣帳戶在領出來之前可以賺利息，也能藉由到價通知分散匯率風險，相對於臨櫃兌換等方式，外幣帳戶提領仍是最划算的方式。
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