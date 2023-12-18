國人2023年吹起疫情後報復性出國風潮，連帶銀行外幣需求大舉拉高，受許多民眾青睞的外幣ATM，據主要銀行統計，今年以來兌換量翻好幾倍，約2.8倍～7倍，預計2024年續強勁，仍將有高速成長，但基期墊高下，估計目標約成長5成。
根據國銀統計，外幣ATM最受歡迎的還是直直落的日圓，各銀行比重都至少一半以上，甚至部分高達8成，流動性高、多國皆能使用的美元緊追在後。
兆豐銀行前11月外幣ATM提領日圓佔比約7成，每月提領約折合新台幣1.56億元，外幣ATM提領筆數年增280％；第一銀行日圓及美元合計占9成，因日本為國人旅遊首選，提領需求居高不下，第三季較第一季成長幅度逾10％，預期2023年外幣ATM提領筆數可達2022年4倍以上。
台新銀行指出，日本為國人海外旅遊首選，外幣ATM現鈔提領的日圓約占80％，平均每筆提領金額約等值新台幣3萬元，統計前11月交易量年成長7倍；國泰世華銀行也以日圓佔8成最多，平均每筆提領近15萬日圓，約等值新台幣3.3萬元，截至11月底每月提領筆數成長超過2倍。
設置外幣ATM數量及地點上，台新銀除各分行皆有設置，於全國楓康超市及部分全家、OK便利店及台鐵廣布外幣ATM，打造全台最普及外幣服務據點；兆豐銀外幣ATM共126台，主要於國內各營業據點，且配合桃園機場及松山機場規劃，於機場航廈內多處皆有設置，目前可提領美元、日圓、港幣、歐元、人民幣。
國泰世華銀每一分行皆有配置至少1台外幣ATM，涵蓋範圍除分行外，也包含捷運及超市等地點，全台近180台，旅客至松山機場和台北車站也能現領外幣現鈔，未來將視民眾需求評估擴增裝機數量與不同幣種；一銀共43台，其中38台為台、外幣二合一ATM，提供美元及日圓現鈔，另5台外幣ATM提供美元、日圓、人民幣及港幣等四種外幣。
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