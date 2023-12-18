受惠於國際大廠減產成效浮現，記憶體報價回溫雙利多。據市調機構預估，明年記憶體全球營收年增率，將達6成以上，法人預期，記憶體大廠華邦電（2344）產能稼動率有機會提升；受題材激勵，外資近期持續加碼，激勵華邦電15日股價開高走高上揚3.62％、收28.55元，成交量飆至10萬張，站上所有均線。
華邦電11月份營收63.68億元，月增1.12％、年減2.33％，今年前11月合併營收684.99億元，年減22.21％；華邦電指出，明年存貨不再是問題，對產業看法正向，認為現在的經濟狀態若延續，在通膨、利率和地緣政治沒有特別的變化下，明年市況將優於今年，今年第四季營運將優於第三季。
華邦電也搶進先進封裝市場，鎖定邊緣AI領域採用ARM架構，與美系大廠合作，主要以Hybrid bond封裝整合系統單晶片（SoC），結合自家客製化AI DRAM產線，明年將小量生產。
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