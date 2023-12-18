IC設計龍頭廠聯發科（2454）近期股價持續走揚，在第四季逢智慧型手機庫存回補下，旗艦SoC出貨量遠優於預期，未來憑藉AI功能，催生手機換代升級需求；聯發科15日股價更開高走高直逼千元大關，終場收996元，上漲30元或3.1％，創近21個月新高，外資由賣轉買1,791張。
法人表示，聯發科與國際雲端服務供應商（CSP）業者合作之自研特殊應用晶片（ASIC）業務、WiFi 6業務正努力攻入iPad供應鏈，在安卓（Android）陣營手機備貨強勁下，將延續至2024年第一季，另在手機品牌廠強力推動下，旗艦晶片天璣9300出貨量將達1,200萬顆以上，非旗艦型也有不錯需求。法人表示，聯發科有望成iPad供應鏈，從蘋果近期著手改造iPad產品線，將檢視供應商，給聯發科機會。
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