中鋼、長榮鋼熱門權證

隨著中鋼（2002）宣布將在2024年1月調整內銷盤價，每公噸全面上揚500～700元，漲幅符合預期下，外界預估明年首季鋼市價升量穩的態勢確立；受景氣復甦春燕報喜，激勵15日盤面上的鋼鐵股全面上揚，中鋼、長榮鋼（2211）預期漲勢將進一步挹注營收，未來需求持續回溫。

中鋼表示，全球鋼鐵業歷經1年半漫長的谷底盤旋調整，下游庫存水位已降至相對低檔，明年首季鋼市價升量穩，故決定調漲價格，另全球的鋼鐵需求也逐漸升溫，例如美國汽車工會罷工落幕、日本推出總額17兆日圓法案以降低通膨的衝擊、大陸持續擴大穩定房市力道，可望支撐用鋼需求；中鋼15日開高收高，爆量逾11萬張、漲4.13％，收26.45元創波段新高。

除了調漲價格利多，法人表示，對整體鋼構市場量能仍維持穩定需求，包括長榮鋼也有望受惠，旗下鋼構業務受惠於上半年部分吊裝工程毛利高及環保事業獲利貢獻佳，再加上長榮海運配發高額現金股利挹注，獲利表現亮眼。長榮鋼股價開高收高漲3.88％，連收5日紅K，股價直逼百元，三大法人連6日加碼。