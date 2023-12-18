信邦（3023）加入歐盟可更換電池機車聯盟（SBMC），協助制訂連接器規格，看好明年新能源車商機，並開發充換電池機櫃，支援車電分離以降低消費者購入電動車的初始成本；凡甲（3526）因伺服器及車用訂單旺，今年獲利可望挑戰歷年新高，明年營運亦樂觀，由於車用客戶端的市占率仍低，成長空間大，預期明年營收及獲利都可望優於今年。
信邦受惠於新能源趨勢帶動，今年累計前三季營收表現亮眼，達227.4億元，年增14.5％；毛利率25.8％，年增0.3％，營益率10.5％，年減0.8％；累計EPS 11.23元，優於去年同期9.70元。由於信邦加入SBMC以協助制訂連接器規格樣品，隨著電動車輛的普及與綠能趨勢，公司看好明年電動車應用的成長性，信邦整體業績表現優異，連續14年營收與獲利成長。
凡甲經過幾年的深耕，伺服器及車用佔比逐年提升，其中車用佔今年第三季營收比重為35％～40％，伺服器佔比約45％～50％，兩大產品也將凡甲第三季的毛利率一舉推上53.15％高峰，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘達2.09億元，每股盈餘為3.55元；累計前3季合併毛利率也站上50.78％，每股盈餘為8.3元。
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