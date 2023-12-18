受惠產業景氣回溫，美國記憶體大廠美光股價走揚，台股記憶體族群也同歡，旺宏（2337）、晶豪科（3006）15日同步走揚，法人指出，2024年半導體市場將可望迎來反彈之年，記憶體族群在龍頭廠紛紛減產因應，以及需求強勁復甦下，明年產業景氣看好，相關個股跌深後可望出現反彈走勢。
研調機構顧能（Gartner）預估，2024年所有類型晶片營收均將成長，且即便今年全球記憶體市場預料將年減38.8％，降幅是歷年之最，但明年記憶體業可望強彈66.3％，展開絕地大反攻。
此外，集邦科技（TrendForce）也預估，今年第四季DRAM合約價上漲約13％～18％，並預期第四季漲幅約3％～8％，市場看好隨報價走揚、產業提前回春，有機會帶動旺宏等台廠營運走揚。
快閃記憶體大廠旺宏15日上漲3.08％，近日股價拉出連四紅，且一舉衝破季線，盤中最高價更觸及31.35元，創下10月25日跳空重挫以來新高，公司點出，明年產業景氣雖然可望較今年好，但好轉程度有限，惟在股價跌幅已深下，加上投信近日來加碼動作頻頻、連十日買超4,257張，有望搭上內資年底作帳順風車，股價在產業復甦下有緩步墊高的機會。
此外，利基型DRAM廠晶豪科也在終端客戶重啟拉貨、DDR3現貨價自8月一路走揚帶動下，營運第三季起開始回溫。現階段因全球主要大廠全力搶攻DDR5市場，並開始縮減DDR4位元產出量，在此效應下，法人認為，明年DDR4價格漲幅將可期，晶豪科將可望受惠。
法人指出，晶豪科庫存去化速度正逐步加速，預估最快2024年初便可望重返正常水位，加上利基型DRAM市場上半年將有望開始起漲，看好其明年上半年營運可望力拚逐季成長，投信在暌違近一個月後15日首度加碼晶豪科400張，也有機會為其股價動能添柴火。
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