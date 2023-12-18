由於俄羅斯和美國增加石油生產，導致市場擔憂供應過剩，然而市場對供應過剩和需求放緩的擔憂情緒，超過中東持續衝突帶來的影響，原油價格已七周連跌。除此之外，國際信用評等機構穆迪調降中國評級展望至負面，令全球最大石油進口國的經濟前景更添悲情。

值得注意的是，國際能源署（IEA）表示，隨著主要國家的經濟活動減弱，全球第四季石油需求急劇放緩，主要是因為高利率，再加上疫後經濟復甦不如預期，預計明年的需求增速將進一步下降。就技術面觀察，紐約期油價格上周三創波段新低點後，目前位於底部打底的階段，然而上方多條下彎均線壓力沉重，使反彈力道受限，因此在突破年線反壓之前，仍為空方控盤格局，尚未出現明顯落底訊號，短線建議先保守看待原油期貨。

雖然OPEC+最近減產力度增加，但由於市場對該組織成員是否會完全遵守自願減產持懷疑態度，這些努力未能扭轉價格下滑的趨勢。而投資人可以透過台灣期貨交易所發行的布蘭特原油期貨參與原油行情，以新台幣計價的布蘭特原油期貨（BRF），保證金一口80,000元，一個跳動（tick）為新台幣100元，且交易時間涵蓋夜盤，可完整涵蓋歐美等國際主要原油期貨市場交易時段，滿足市場交易需求。（元富期貨提供，黃彥宏整理）